CdS – Francescoli, ds River Plate: “Un ritorno di Higuain qui dipende da lui”

Il portale online del Corriere dello Sport riferisce che Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus, con il River Plate pronto ad accoglierlo.

A tal proposito sono arrivate anche le parole del ds del club argentino, Enzo Francescoli:

“Deciderà lui, oggi vuole rispettare il contratto con la Juve e vedremo più avanti. Per noi ovviamente è importante che il giocatore voglia tornare qui, aspetteremo per parlarci ufficialmente in futuro.

È sempre bello che un idolo del River possa tornare a vestire la nostra maglia. Per noi Higuain è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro.”

Tutto dipenderà da Gonzalo Higuain, insomma, che intanto continua il suo bracco di ferro con la Juventus senza una schiarita in vista.

