CdS – Galli: “Troppo presto per considerare Napoli-Milan una sfida scudetto”

L’ex di Napoli e Milan, Giovanni Galli, si è lasciato intervistare dal Corriere dello Sport e ha parlato della sfida di domenica sera.

Tanti gli argomenti toccati dall’ex Galli, tra cui anche il duello italiano Meret-Donnarumma a porta. Di seguito le parti salienti dell’intervista, che potete trovare integralmente sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Non può essere considerata una sfida scudetto quella di domenica sera, è ancora troppo presto. Siamo solo all’inizio di un campionato strano ma avvincente, direi che quattro o cinque squadre potranno giocarsela: Inter, Napoli, Milan Juventus e Atalanta se ritrova gli equilibri. Diciamo che quello tra Napoli e Milan è un incrocio tra due squadre che possono ambire a lottare per lo scudetto.

Il Napoli ha una rosa importante, ha due giocatori titolari per ruolo e tra l’uno e l’altro non c’è molta differenza. Una caratteristica rara. Ho condiviso con Gattuso il corso a Coverciano, sembra che in quest’ultimo anno abbia cambiato passo anche sotto l’aspetto dell’organizzazione. Più movimenti e concetti offensivi, una squadra che attacca e che corre in avanti: un ottimo lavoro. Milan e Napoli sono due squadre con un’identità precisa ma tutto dipenderà dalle assenze e gli strascichi delle Nazionali.

Punterei su Ibrahimovic e Mertens per quanto riguarda i possibili giocatori decisivi. Ma anche Insigne che sta facendo cose importanti. Per me Meret è il portiere più forte in Italia tecnicamente ma deve fare il salto di qualità e crescere in personalità. Cosa che in Donnarumma è innata e lo si vede in campo; Meret deve acquisire la cosiddetta “cazzimma”.

Per quanto riguarda i club, a De Laurentiis riconosco grande abilità, come imprenditore e presidente nonché la capacità di aver creato dei punti fermi nella società.”

