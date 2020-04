CdS – Gattuso ed i 4 imprescindibili, con un’unica eccezione

Rino Gattuso, attuale tecnico del Napoli, ha riferito ai piani alti del club quali sono i quattro giocatori imprescindibili per lui.

A parlarne è il Corriere dello Sport. I quattro giocatori sono due centrocampisti e due attaccanti, con i nomi che si potrebbero già immaginare. Infatti, per quanto riguarda il centrocampo i due indicati da Gattuso sono Zielinski e Fabian Ruiz.

Mentre, per l’attacco, i due di cui non può fare a meno sono Mertens ed il capitano Insigne. L’unico big per cui Gattuso può fare un’eccezione, anche se lo stima molto, è Kalidou Koulibaly; per il difensore senegalese potrebbe chiudere un occhio, riferisce il quotidiano, sulla sua cessione ma a patto che sia un affare per il Napoli.

