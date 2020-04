CdS – Gattuso-Napoli, la prima clausola non sarà esercitata

Il Corriere dello Sport riporta che arrivano i primi segnali concreti della permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli. Segnali positivi.

Questo perché il tecnico del Napoli non ha alcuna intenzione di esercitare la clausola di rescissione che scade oggi, 30 aprile. Sufficiente per esercitare la clausola era la comunicazione al Napoli e poi pagare la penale prevista, comunicazione che non c’è stata.

Una seconda clausola presente, invece, può essere esercitata dal club entro il 10 giugno; il quotidiano riporta che l’idea dominante tra De Laurentiis e Gattuso è quella di proseguire insieme il percorso. Anche perché il tecnico, in breve tempo, è diventato un punto di riferimento per la squadra.

