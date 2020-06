CdS – Gattuso, no relax per la squadra: “Il Verona può metterci in difficoltà”

Il Corriere delo Sport riferisce le parole di Gattuso, parole riferite nel corso della cena per festeggiare la vittoria della Coppa Italia.

Il mister vuole tenere molto alta la concentrazione nella squadra e per questo nel suo discorso di venerdì sera ha ribadito che il Verona può mettere in difficoltà il Napoli. In particolare, Gattuso ha parlato così (parole riprese dal quotidiano):

“Il Verona è forte e aggressivo, può metterci in difficoltà. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste 12 partite.”

Insomma, massima attenzione dopo la vittoria della Coppa Italia.

