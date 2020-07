Il Corriere dello Sport si sofferma sull’episodio del gol annullato a Eljif Elmas ieri contro il Genoa, annullato giustamente.

Questo perché, al momento del tiro di Manolas, il centrocampista è in fuorigioco; Calvarese scova il tocco con il dorso della mano sinistra larga e a quel punto non ci sono dubbi: il gol è da annullare. Il Corriere dello Sport, in pratica, fa i complimenti al Var per aver analizzato bene la situazione di gioco.

