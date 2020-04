CdS – Ghoulam e lo splendido gol fatto per i cittadini di Napoli

Faouzi Ghoulam ha segnato uno splendido gol per Napoli, nonostante in campo non scenda da più di 200 giorni a causa dell’infortunio.

Il terzino azzurro infatti è sceso per strada e ha consegnato pacchi e viveri per i cittadini napoletani più in difficoltà in questo periodo di grandissima difficoltà per l’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto insieme a Mohamed Hasayen, presidente dell’associazione “Dialogo, Convivenza e Pace”.

Ghoulam ha distribuito cibo e beni primari alle famiglie in difficoltà; la crisi è grave e lui è consapevole della posizione che ha e si è messo in prima linea per aiutare chi ne ha più bisogno, riporta il quotidiano. Lo ha fatto come un volontario qualsiasi, con mascherina e guanti.

Faouzi, inoltre, è sostenitore di Just Children Onlus e spesso, insieme a Koulibaly, ha fatto visita ai reparti di oncologia pediatrica. Un gesto molto apprezzato, soprattutto via social dove le foto sono circolate velocemente.

