CdS – Ghoulam ritrovato, può essere l’uomo in più

Faouzi Ghoulam è tornato in campo dopo 261 giorni dall’ultima volta ed in 23′ di partita contro il Verona ha servito anche l’assist del 2 a 0.

Il terzino algerino può rivelarsi davvero l’uomo in più del Napoli in questo campionato 2.0. Quello che ha vissuto a Verona può dargli una straordinaria iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione, sottolineato dal suo grande sorriso e dall’abbraccio di gruppo.

Abbraccio che ha sottolineato la fiducia del gruppo in lui. La missione per Gattuso è pronta: restituire massima fiducia e smalto a Ghoulam, dopo il lunghissimo periodo buio e due infortuni gravi al ginocchio.

