CdS – Giuntoli pesca Adarabioyo dal Fulham per l’estate

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla dei possibili colpi in estate per il Napoli, con Giuntoli che guarda in casa Fulham per la difesa.

Il quotidiano in edicola riporta anche alcuni dettagli sul giocatore su cui Giuntoli ha messo gli occhi. Questo è quanto scrive il quotidiano:

“Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’è radicata, e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà.“

