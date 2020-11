CdS – Gli ultimi giorni di Diego Maradona. La voglia di tornare al Gimnasia e poi la fine

Il Corriere dello Sport ha cercato di ricostruire gli ultimi giorni che ha vissuto Diego Maradona nella sua casa di Avenida Italia.

Giorni in cui Diego, dopo l’operazione, ha manifestato la voglia di voler tornare ad allenare lo Gimnasia e dirigere l’allenamento almeno una volta a settimana. Purtroppo, però, il racconto di altri, riporta il quotidiano, vede un Maradona stanco e malinconico. Lui stava cercando di liberarsi degli psico-farmaci che prendeva, mentre la perdita dei genitori ed i 60 anni raggiunti lo hanno segnato.

Si diceva che era pronto a partire per Cuba per completare la sua riabilitazione ma alla fine non ha fatto in tempo. Le prime ad arrivare sono state le due figlie, Dalma e Giannina, raggiunte poi dalla madra Claudia Villafane, ed i magistrati per chiedere l’autopsia. L’amico storico di Diego, e giornalista, Daniel Arcucci era in diretta a ESPN e non riusciva a dare la notizia. Poi l’annuncio dei media argentini: “El futbol està de luto”.

Papa Francesco ha ricordato gli incontri in occasione delle partite del cuore; Giannina, la figlia, ha pubblicato una foto del padre in occasione dei suoi 60 anni dove diceva: “me lo sono goduto in ogni tappa e che mi ha insegnato a perdonare ed a perdonarmi.” Pochi minuti prima dell’annuncio, Giannina, ha pubblicato una seconda foto dove Diego è sorridente, mangiando un trancio di pizza.

