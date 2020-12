CdS – Hysaj e Milik, la Roma li attende a zero a fine stagione

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla situazione di Hysaj e Milik, due azzurri che sono in scadenza di contratto per il mancato rinnovo.

A quanto pare ad essere interessata ai due giocatori è la Roma; il club giallorosso, infatti, ha mantenuto il ponte aperto sia su Hysaj che Milik ed è disposta ad accogliere entrambi al termine di questa stagione a parametro zero.

L’attaccante polacco, che non ha rinnovato il contratto, sarebbe l’alternativa di Dzeko per l’attacco della Roma; il terzino albanese, invece, ha interrotto i contatti per il rinnovo ed è sempre più probabile il suo approdo in giallorosso.

Questo anche in virtù del fatto che l’agente di Hysaj ne ha parlato più volte negli ultimi mesi.

Comments

comments