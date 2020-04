CdS – Hysaj, nessun rinnovo in vista. Per Mertens c’è frenata causa Coronavirus

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione relativa a Elseid Hysaj e Dries Mertens, con il primo che in estate sarà ceduto.

A quanto pare il terzino albanese ha interrotto i contatti per il rinnovo; l’agente aveva anticipato che avrebbe rinnovato e poi detto addio al Napoli. L’interruzione del rinnovo, quindi, non metterà il Napoli in una posizione di forza quando ci saranno delle trattative per il suo acquisto.

Per quanto riguarda Mertens, invece, la frenata c’è stata a causa del Coronavirus; l’incontro che c’è stato il 1 marzo, infatti, è stato positivo e per formalizzare il rinnovo fino al 2022 rimane da fare solo un altro incontro. La frenata, in pratica, c’è stata solo per motivi extra-calcistici.

