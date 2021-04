CdS – Ibrahimovic avrebbe violato regole FIFA. Rischia fino a 3 anni di stop

Il quotidiano svedese Aftonbladet riporta che Ibrahimovic rischia fino a 3 anni di stop per violazione delle regole FIFA.

A riprendere queste voci è il portale online del Corriere dello Sport. Sembra che lo svedese abbia violato le regole FIFA partecipando ad una società per scommesse di nome Bethard; le sanzioni che rischia Ibrahimovic vanno da una multa milionaria fino ad una squalifica di 3 anni.

Secondo il quotidiano, inoltre, sembra che la Federcalcio svedese fosse a conoscenza del problema già tre anni fa; questo sarebbe il motivo per cui Ibrahimovic non fu convocato per i mondiali del 2018. Attraverso una sua società, l’Unknown AB, lo svedese sarebbe titolare del 10% della società di scommesse Bethard.

Questa vicenda è seguita da vicino da FIFA e UEFA e sotto la lente di ingrandimento ci sono le partite che Ibrahimovic ha giocato delle qualificazioni per i mondiali e i match di Europa League con il Milan.

