CdS – Ibrahimovic sul presunto pranzo in zona rossa: “Era un meeting”

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le immagini e le notizie di Ibrahimovic in un ristorante in piena zona rossa.

Questo anche per via del fatto che l’attaccante svedese è l’uomo-immagine della Lombardia per le norme anti-Covid. Ibrahimovic è tornato sulla vicenda ed in un video nega che quello era un pranzo ma un meeting.

A seguire le sue parole:

“Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato.”

Poi Zlatan si rivolge così al giornalista che lo sta riprendendo:

“Di che cosa parli? Cosa vuoi? Fare foto? Nessuno ha mangiato. Tieni la maschera giusta che è fuori.”

A riportare il tutto è il portale online del Corriere dello Sport.

