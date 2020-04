CdS – Il Chelsea alla carica per Mertens e spunta un “like” ad una critica per il mancato rinnovo

Il Corriere dello Sport riporta le ultime in ambito mercato per quanto riguarda Dries Mertens, con il Chelsea che è davanti a tutte le pretendenti.

Con Mertens, infatti, ci ha parlato direttamente Frank Lampard, allenatore dei blues, per convincerlo a scegliere la strada inglese. Il Chelsea, così, da un paio di settimane è tornato prepotentemente alla carica e si è portata avanti a tutte le altre squadre che vorrebbero Dries a parametro zero.

In più, c’è la questione del “like” poi tolto nel giro di un’oretta. Like arrivato ad un post della pagina social Che Fatica la Vita da Bomber, riporta il quotidiano; post che riguarda il video dove Mertens firma la maglia che poi sarà venduta all’asta benefica per 15.000€.

La pagina social ha accompagnato il video con una frase che potrebbe aver messo in parallelo il fatto che De Laurentiis si è aggiudicato la maglia di Dries all’asta con il mancato rinnovo del belga. A prescindere da tutto, comunque, l’ultima decisione spetta al belga.

