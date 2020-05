CdS – Il Napoli va a caccia in Francia per il prossimo mercato

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta che il Napoli ha sondato il terreno in Francia per rinforzare la propria rosa, in vista di alcune possibili cessioni eccellenti.

In particolare, da svariate settimane si parla dei possibili addii di Koulibaly, Allan e Milik. A tal proposito il quotidiano riporta che il Napoli, in occasione del braccio di ferro con l’Arsenal per Pepè, ha tracciato l’identikit di altri obiettivi che giocano in Ligue 1.

Identikit che tornano utili proprio in virtù del fatto che ci potrebbero essere le suddette cessioni eccellenti. I profili individuati sono Gabriel Magalhaes del Lille, gigante difensore brasiliano, e Victor Osimhen, sempre del Lille.

Infine, l’ultimo francese è Jordan Veretout, che però gioca in Italia nella Roma. Un’operazione, quella per Veretout, che potrebbe tornare di moda soprattutto in caso di cessione di Allan.

