CdS – Il Premier Conte non felice del ministro Spadafora

Il Corriere dello Sport, oltre al duro attacco, parla di un Premier Conte insoddisfatto con il ministro dello Sport Spadafora.

Questo per via delle parole apertamente in contrasto, del ministro, con le dichiarazioni fatte dal Premier Conte relative al calcio; il Premier, infatti, ha utilizzato parole più rassicuranti mentre il ministro ha fatto capire che è anche possibile la chiusura di questo campionato.

In tutto questo c’è da dire anche che il ministro Boccia, dopo le parole di Lotito, si sta adoperando per correggere il tiro sugli allenamenti e per farlo ne sta parlando con i governatori delle regioni. Questo dopo le parole di Lotito e quelle di Bonaccini dell’Emilia Romagna, che ha prefigurato assembramenti di tifosi per vedere i giocatori allenarsi.

Il Corriere dello Sport riporta che, secondo alcune fonti vicine al PD, le ultime uscite di Spadafora non sono piaciute, soprattutto quelle contro il calcio; lo stesso Premier Conte è soddisfatto, dato che lui ha usato, appunto, parole più rassicuranti.

