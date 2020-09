CdS – Il PSG chiama per Koulibaly e Fabian Ruiz

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul calciomercato ed in particolare sul PSG che ha sondato il terreno per Koulibaly e Fabian Ruiz.

Il club parigino, nella veste di Leonardo, ha infatti chiesto informazione sui due calciatori del Napoli. Nel dettaglio, l’informazione chiesta è (guarda il caso) quella che riguarda il prezzo del cartellino di entrambi.

Il Napoli, dal canto suo, ha risposto che per portarli entrambi via dal club servono 140 milioni di euro, 70 milioni ciascuno. Se per quanto riguarda Koulibaly già si sapeva la cifra richiesta (è la stessa avanzata al City), la novità riguarda il valore dato al centrocampista spagnolo. Il tutto senza tenere conto di una negoziazione complessa; ma ad oggi questo è stato solo un sondaggio.

Comments

comments