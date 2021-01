CdS – Il rinnovo di Gattuso con il Napoli legato alla continuità

Il Corriere dello Sport ritorna su ciò che è successo ieri, con l’incontro tra il presidente De Laurentiis, Gattuso e la squadra dopo la tensione degli ultimi giorni.

Il discorso sul rinnovo di Gattuso con il Napoli continua ad essere legato ad una cosa: continuità di risultati. Oltre a questa, alla rinascita degna del tasso tecnico della squadra che il presidente De Laurentiis attende con ansia.

Una rinascita attesa soprattutto in campionato, con la qualificazione alla prossima Champions League che è molto importante. Importante per il futuro e per le casse del club, dato anche il periodo che si sta vivendo, di crisi. E quindi, chiude il quotidiano, almeno quella sportiva si deve chiudere.

