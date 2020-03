CdS – Il ritorno a casa dei 3 juventini infastidisce i club di Serie A

Il Corriere dello Sport riporta che il ritorno a casa dei tre giocatori della Juventus ha infastidito i club di Serie A.

Nella riunione di ieri della Lega Serie A, dove si è parlato della possibile ripresa degli allenamenti e delle misure per ridurre i danni, è emerso altro. In particolare, i club di Serie A sono infastiditi dal fatto che per Higuain, Pjanic e Khedira c’è stato il permesso di poter tornare a casa.

Questo perché i giocatori delle altre squadre, in quarantena o in isolamento, non hanno pensato a nessuna “fuga” in questo periodo di emergenza, date le misure.

