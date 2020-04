CdS – Independent, speranza vaccino per Coronavirus da uno studio sui topi

Il Corriere dello Sport, tramite il suo portale online, riporta che la speranza di trovare il vaccino per il Coronavirus dipende da uno studio sui topi.

In particolare, il portale riprende ciò che ha riportato l’Independent, tabloid inglese. A quanto pare un team di scienziati è riuscito a proteggere dei topi da laboratorio da una dose letale di Mers, molto simile al Coronavirus.

Lo studio potrebbe suggerire che questo metodo può funzionare anche contro il CoVID-19. Il tabloid riporta che dopo quattro settimane i topi da laboratorio sono vivi e sono sopravvissuti; gli scienziati, ora, sperano di poter ricavare un vaccino utile per combattere il virus.

Di seguito le parole di Paul McCray, professore ALL’UI Carver College Of Medicine e uno degli autori dello studio:

“Utilizzando un virus in gran parte innocuo noto come PIV5 potrebbe fornire un vaccino in grado di combattere agenti infettivi come il Sars-CoV-2. Stiamo progettando ulteriori studi sugli animali per testare la capacità dei vaccini basati su PIV5 nella prevenzione delle malattie causate da Sars-CoV-2.”

