CdS – Insigne è il vero miracolo di Gattuso

Lorenzo Insigne sta vivendo una nuova vita sotto la guida di Gattuso, che da quando è arrivato lo ha fatto rinascere. A parlarne è il Corriere dello Sport in edicola oggi.

Una seconda vita per Insigne, che è tornato ai livelli che si sono visti prima con Benitez e poi con Sarri, con l’arrivo di Gattuso. Questo passando dalla parentesi non ottimale con Ancelotti, in cui i due non hanno mai parlato la stessa lingua.

Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sul capitano del Napoli e sul fatto che con Gattuso, Lorenzo è cambiato completamente. In meglio. Anche negli atteggiamenti in campo, con spirito di sacrificio e dedizione per aiutare la squadra e la classica tecnica per le azioni offensive.

Tecnica e classe che non sono mai mancati ad Insigne, ma che nell’ultimo periodo con Ancelotti si intravedevano ad intermittenza per via del suo carattere. Carattere che non gli portava neanche a dare il massimo come capitano, cosa che non è più così ed il rapporto con i tifosi è risanato.

Infine, il quotidiano si sofferma sulla generosità di Lorenzo: i 100 mila euro donati al Cotugno durante la pandemia, la raccolta fondi promossa per gli ospedali ed infine lo scooter regalato al ragazzo derubato nel corso dei festeggiamenti della Coppa Italia.

“La dedizione e la capacità di coniugare testa e cuore, atteggiamenti e comportanti, sono il simbolo della consacrazione definitiva. Lo specchio di un capitano vero.” Così scrive il quotidiano su di lui.

