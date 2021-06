CdS – Insigne, la trattativa per il rinnovo non è semplice

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, che non sarà tanto semplice.

Il quotidiano si sofferma sulle intenzioni del presidente De Laurentiis, che senza Champions League dovrà cercare di ridimensionare del 30%. La scadenza del contratto del capitano del Napoli è a giugno 2022 ma, scrive il Corriere, sanno tutti che continuare così ed andare in scadenza non conviene.

Pisacane, il procuratore di Insigne, ripete che non è ancora stato interpellato in merito al rinnovo; nelle ultime due stagioni il Napoli ha perso l’occasione di sfruttare i soldi della qualificazione in Champions League. Il quotidiano conclude riportando che Insigne ha l’ambizione di vedersi riconosciuto un contratto per un giocatore che porta la 10 in nazionale e la 24 con il Napoli.

Una maglia, quella azzurra, che con la fascia è ritenuta una seconda pelle. Per ora, comunque, non ci sono ancora date fissate per parlare del rinnovo ma c’è un filo di pessimismo nell’aria.

