CdS – Insigne, leader di pali presi in stagione ma il gol su azione manca da troppo

Il Corriere dello Sport si sofferma su Lorenzo Insigne, recuperato completamente dal punto di vista mentale ma con il gol su azione che manca da troppo.

In più, a tutto questo si deve aggiungere che il capitano del Napoli è il leader della speciale classifica “legni presi in stagione”. Il quotidiano, infatti, riporta che Insigne ne ha presi, da solo, 6 in totale, uno in più di Mertens e due in più di Cristiano Ronaldo e Milik.

Un gol che, su azione, manca da ben sei mesi, dal match contro la Juventus del 26 gennaio. E che deve ritrovare il più presto possibile, anche perché il traguardo della doppia cifra sia per i gol che per gli assist è molto vicino (9 gol e 7 assist in stagione); dal 2015 solo una volta non ci è riuscito a raggiungere questo traguardo.

Comments

comments