CdS – Jovic è una pista concreta, il Napoli lo ha già visionato

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di un possibile obiettivo del prossimo mercato per il Napoli: Luka Jovic.

Prima che scoppiasse l’epidemia (e la conseguente emergenza) di Coronavirus, il Napoli è stato in Spagna per visionare l’attaccante. A quanto pare, secondo il quotidiano, Jovic è uno dei principali obiettivi di mercato per il club azzurro.

Il club azzurro spera di strappare un accordo prima con il Real Madrid e poi con il giocatore, ma è da tempo che sono iniziati i corteggiamenti per lui.

Comments

comments