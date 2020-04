CdS – Jovic potrebbe lasciare il Real Madrid in estate

Luka Jovic, acquistato l’estate scorsa dal Real Madrid per circa 60 milioni di euro, potrebbe già lasciare il club madrileno in estate.

Il motivo è da ricercarsi nella, molto probabile, crisi che colpirà i club a causa della pandemia di Coronavirus. Luka Jovic è tra i possibili partenti, nonostante sia approdato al Real Madrid la scorsa estate.

La sua è stata una stagione deludente ed è stato anche al centro delle critiche per il suo viaggio in Serbia, in pieno regime di quarantena. Oltre a lui, nella lista dei possibili partenti ci sono Bale, James Rodriguez (inseguito dal Napoli), Modric, Vazquez ed i giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti in giro per l’Europa. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport.

