Cds – Junior Firpo: il Napoli ci pensa ma servono delle uscite per poter arrivare all’esterno difensivo del Barcellona.

– Riferisce il Corriere dello Sport – in caso di proposte serie per Malcuit e l’addio di Hysaj a parametro zero, il Napoli vuole farsi trovare pronto.

Il primo nome è quello di Junior Firpo, esubero di lusso del Barcellona che lo pagò 19 milioni di euro un anno fa.

