CdS – Koulibaly è insostituibile per Gattuso, sarà titolare anche stasera

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma su Kalidou Koulibaly, insostituibile in campo per il mister Gattuso.

Per il difensore senegalese, infatti, sono sette partite su sette da titolare in questo inizio di stagione. Koulibaly è stato anche protagonista di un discorso da vero leader della squadra dopo la sconfitta contro il Sassuolo; alla squadra, infatti, si è rivolto così:

“Dobbiamo vincere con Rijeka e Bologna perché il Napoli deve pensare in grande.”

Un discorso da leader da parte sua, tornato ad essere un punto di riferimento del reparto.

