CdS – Koulibaly, l’offerta del City è di 70 milioni ma ADL chiede di più

Il Corriere dello Sport parla anche del calciomercato con vista Napoli, ed in particolare sulla vicenda con protagonista Kalidou Koulibaly.

Questa che precede l’inizio del ritiro in vista della prossima stagione, infatti, potrebbe essere la settimana decisiva per capire se Koulibaly lascerà il Napoli. Il Manchester City è arrivato ad offrire 70 milioni compresi i bonus, che però per De Laurentiis non sono abbastanza. Ma il quotidiano riporta che una volontà di programmare un’affare già c’è.

Il Napoli non ha pressione sulla cessione di Koulibaly, ma vorrebbe concludere legalmente l’affare Gabriel Magalhaes dato che l’accordo tra presidenti già c’è. La cifra dell’affare, ben nota, è di 25 milioni di euro. Questa settimana, quindi, si prospetta come decisiva con l’inizio del ritiro in vista del campionato ed un futuro da indirizzare.

