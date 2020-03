CdS – Koulibaly, possibile rientro anticipato contro il Barcellona

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa a Kalidou Koulibaly, che sta recuperando dall’infortunio.

Un infortunio che lo sta costringendo a restare fuori dal campo da un po’ di tempo, in cui si aggiunge una stagione non proprio all’altezza di K2. Il quotidiano riferisce che, con il recupero che sta procedendo molto bene, è possibile che il rientro di Koulibaly possa essere anticipato.

Quindi è possibile rivedere il difensore senegalese in campo contro il Barcellona, al Camp Nou; i tempi iniziali del rientro parlavano del match contro la Spal per rivederlo in campo, in programma il 21 marzo. Insomma, una possibilità c’è di rivedere Kalidou in campo contro il Barça il 18 marzo.

