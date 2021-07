CdS – Koulibaly vuole chiarire il suo futuro

Kalidou Koulibaly cerca di chiarire il suo futuro al Napoli. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Un futuro da chiarire anche alla luce delle dichiarazioni di De Laurentiis, dove ha ribadito che nessuno è incedibile. La richiesta del presidente del Napoli è sui 50 milioni di euro, per cedere il difensore senegalese. Inoltre, il suo ingaggio è tra i più alti: oltre 6 milioni di euro a stagione.

Da qui, la volontà di Koulibaly di capire se restare e rinnovare o creare condizioni più agevoli per eventuali compratori. Situazione che Kalidou vuole parlare con il presidente faccia a faccia e Dimaro sembra l’occasione giusta, dato che per 10 giorni saranno nello stesso albergo. Il difensore vuole evitare una situazione in bilico come quella dello scorso anno, per dedicarsi completamente alla causa.

In Premier League ci sono i club che sono interessati a lui. Il Manchester United, il City ed il Liverpool hanno chiesto informazioni ma l’offerta non va oltre i 35-40 milioni di euro, lontani dalla valutazione dei 50 milioni, chiude il quotidiano.

