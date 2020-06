Cds – La Liga studia: stadi aperti per il 30% dei tifosi

Cds – In Spagna si lavora per aprire gli stadi almeno ad una parte di tifosi. La Liga si appresta a ripartire, l’11 giugno la data fissata.

L’idea sarebbe quella di riaprire in sicurezza: quindi ridurre l’affluenza e consentire al 30% dei tifosi di assistere alle partite.

Il Premier spagnolo Pedro Sánchez, ha respinto la possibilità che in alcuni parti della Spagna possano entrare una parte di tifosi nello stadio e ha ricordato che ”il Ministero della Salute con il Consiglio sportivo superiore e con La Lega e le federazioni stanno lavorando per vedere se possiamo dare una risposta comune”, al problema. Sanchez ha poi spiegato che “non sarebbe giusto se ci fossero tifosi in uno stadio e in un altro posto no e non rinunceremo ad una risposta omogenea”.

