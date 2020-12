CdS – La modesta casa dove Maradona è scomparso

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla della modesta casa dove Diego Armando Maradona ha passato i suoi ultimi giorni.

Una casa che aveva giusto l’essenziale e dove la parte migliore era situata al piano superiore; Maradona, però, date le sue condizioni post-operatorie ed i vari problemi non poteva salire le scale per arrivarci. Così, scrive il quotidiano, una stanza del piano terra è diventata un’improvvisa stanza per la convalescenza. Lì c’erano una tv, un letto ed una poltrona massaggiante, poi l’aggiunta del bagno chimico per evitare la camminata.

La casa in questione non garantiva nemmeno le condizioni giuste per una degenza domiciliare; le foto pubblicate dal Clarin, scrive il Corriere, hanno generato l’indignazione di tutti. A partire dalla famiglia di Diego ed il quotidiano si chiede se c’era stato un controllo, anche perché sul contratto di locazione c’è la firma di Jana, una delle figlie.

