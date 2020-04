CdS – La nomina di Orsato come rappresentante CAN, scoppia il caso

Qualche giorno fa c’è stata la nomina, un po’ a sorpresa, di Orsato come nuovo rappresentante degli arbitri in attività.

Una nomina che gli fa prendere il posto di Rocchi, che a fine stagione avrebbe comunque concluso il suo incarico. Tra l’altro, a dicembre è terminata la carriera internazionale dello stesso Rocchi e da regolamento AIA il rappresentante degli arbitri non può essere un arbitro che non è più internazionale.

Una manovra diretta a colpire proprio Rocchi, scrive il Corriere dello Sport; il lavoro svolto proprio quest’ultimo, poi, lo hanno apprezzato un po’ tutti, anche la Federcalcio e lo vedrebbero bene come nuovo presidente dell’AIA.

Una scelta, quella di Orsato, che non è piaciuta per tanti motivi: la tempistica, dato che avveniva al termine della stagione; il modo in cui è avvenuta; la stessa scelta di Orsato, eletto per soli 4 voti in più rispetto all’altro candidato, Irrati.

Il Corriere dello Sport, infine, riporta i problemi che dovrebbero sorgere nel caso in cui ciò avvenisse subito, in base alle nuove norme. Tutti gli atti del Comitato Nazionale, da febbraio a venerdì scorso a cui ha partecipato anche Rocchi, sarebbero nulli; una roba da Procura Federale.

