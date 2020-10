CdS – La svolta di Lozano, con il Napoli che scopre il vero Chucky

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla rinascita di Hirving Lozano, dopo la difficile stagione scorsa in cui non ha fatto vedere tutte le sue capacità.

Per il quotidiano il merito della nuova vita di Lozano è di Gattuso, che lo ha semplicemente spostato in un ruolo a lui congeniale. Il risultato sono 4 gol in tre partite giocate (eguagliate le reti dell’intera stagione scorsa) e tante giocate importanti.

Il Corriere parla anche di chi ha voluto Hirving al Napoli, ovvero Ancelotti, e del fatto che conosceva bene le sue qualità; l’ex allenatore del Napoli però lo schierava da seconda punta e non traeva il massimo dal Chucky. Gattuso lo ha spostato nei tre dietro la punta ed il messicano ha risposto bene a destra ed ancora meglio a sinistra, dove ha mostrato ancora di più quello che sa fare con il secondo gol all’Atalanta. Insomma, Rino gli ha restituito l’habitat dove può fare bene, chiude il quotidiano.

Comments

comments