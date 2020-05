CdS – La Uefa considera non inderogabile la data del 25 maggio per avere informazioni dalle federazioni

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un importante punto di vista della Uefa, che non ha dato date inderogabili.

Qualche settimana fa, infatti, si parlava del 25 come data ultima per avere informazioni dalle varie federazioni su come avrebbero ripreso il campionato. Ma il quotidiano riporta che quella data non è inderogabile e che la Uefa avrebbe concesso tre finestre in più alle federazioni per chiudere i campionati.

Con queste tre finestre in più si arriverebbe, riporta il quotidiano, fino al 12 agosto; una risposta significativa è arrivata ieri da Andrea Agnelli, numero uno dell’ECA, che ha sottolineato il fatto che il calendario internazionale non è ancora deciso. Questo ha fatto intuire che il format delle Coppe può essere compreso.

