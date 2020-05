CdS – Le Foche: “In metro ci sarebbero più rischi che in campo”

Il Corriere dello Sport riporta un’intervista fatta all’immunologo Le Foche, dove parla della ripresa del calcio e dei rischi connessi.

Di seguito le parti salienti:

“Il rischio zero non ci sarà per molti mesi. Non possiamo aspettarci di azzerare il virus. Dobbiamo, questo sì, farlo tendere allo zero con le regole ferree. Detto questo, in qualunque metro ci saranno più rischi che in un campo di calcio.

Ripresa? Sono fiducioso. Il calcio professionistico è già di per sé un orologio perfetto. Lo sarà ancora di più adesso, considerando anche che gli allenamenti intensi possono indebolire il sistema immunitario. Il calcio ha tutti i mezzi per gestire questa situazione.“

