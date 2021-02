CdS – Lite Agnelli-Conte, nessun accenno nel referto dell’arbitro

Continua a far discutere la lite molto accesa dopo Juventus-Inter di Coppa Italia tra Conte, tecnico dell’Inter, e Agnelli, presidente della Juventus.

I due club hanno deciso di adottare il classico approccio: la Juventus dice che è colpa di Conte, l’Inter invece sottolinea che da loro è partita la provocazione. In particolare, il club milanese parla del fatto che dal primo minuto della partita sono partite provocazioni dalla tribuna bianconera.

Intanto, l’arbitro Mariani non ha visto nulla e per questo non c’è nessun accenno alla vicenda nel referto. Ma non è tutto finito, sottolinea il Corriere, dato che ci sono i referti degli ispettori della procura federale, a pochi passi dagli eventi più scottanti. Nel caso in cui il Giudice Sportivo non riceverà segnalazioni, la procura federale potrà comunque aprire un’inchiesta (come per la lite Ibra-Lukaku) dopo aver raccolto materiale.

In quest’ultimo caso, infine, saranno chiamati i due protagonisti, Conte e Agnelli, per essere sentiti.

