CdS – Malagò indagato per falso nel verbale dell’elezione di Micciché

Il presidente del Coni Giovanni Malagò finisce sotto indagine dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Milano.

L’ipotesi del reato per cui si è aperto il fascicolo è “falso nel verbale assembleare” nel periodo in cui Malagò era presidente della Lega Serie A. Come presidente di Lega era suo compito presiedere a tutte le riunioni dei club di Serie A.

Tra le riunioni a cui ha presieduto il presidente del Coni c’è anche quella del 19 marzo 2018, dove ci fu l’elezione di Micciché a capo proprio della Lega Serie A. Dopo quella elezione si scatenarono tante polemiche e proteste che, infine, hanno portato la Procura di Milano ad aprire questo fascicolo.

