CdS – Mancini: “Ancelotti al Napoli solo sfortuna. Il Napoli può giocarsela contro il Barcellona”

Lunga intervista al ct dell’Italia Roberto Mancini sulle pagine del Corriere dello Sport, in edicola oggi. Il ct parla in generale della Serie A e della lotta scudetto.

In più, dice anche la sua sul possibile passaggio del Napoli ai quarti di Champions League. Di seguito le parti salienti:

“Ancelotti è un allenatori fuoriclasse, con il Napoli è stato sfortunato. I suoi valori non devono essere messi in discussione. Il Barcellona non è più una squadra di extra terrestri ma ha sempre Messi che giocando male può fare due gol, quando sta bene anche quattro.

All’andata il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più e può ancora giocarsela.”

Poi Mancini interviene sul Var e sulla lotta scudetto:

“Il Var ha risolto tantissimi problemi, ma non mette pace e non regala certezze. Ancora non è chiaro il metodo con il quale è usato; poi dico una cosa tecnica: ci sono falli di mano che sono puniti ma che non andrebbero puniti. Come nel caso in cui il difensore salta ed è inevitabile che tenga le braccia larghe.

Se l’Inter perde contro la Juventus e nel frattempo la Lazio vince, si fa davvero dura recuperare l’eventuale distacco. Non lo so se il fatto che la Lazio non ha coppe sia un vantaggio rispetto a Juventus ed Inter; ai giocatori piace giocare, non allenarsi.

Serie A ancora aperta e ci sono tre squadre in corsa, sarà una bella volata.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

