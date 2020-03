CdS – Manolas e la sua conferma come difensore-goleador d’Europa

Kostas Manolas è già a 3 reti segnate con il Napoli in questa stagione, occupando la seconda posizione della classifica dei difensori-goleador.

Al primo posto c’è Van Dijk con 4 reti. Ma oltre ai gol, quello che sta portando il difensore greco è anche la capacità di destreggiarsi in area di rigore, come dimostrato contro il Torino. Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla spesa fatta (36 milioni, difensore centrale più pagato per il Napoli) e sul periodo travagliato vissuto.

Ma Manolas è anche il difensore che ha concluso la storica rimonta della Roma all’Olimpico, con il gol del 3 a 0. In questo finale di stagione il greco si sta rivelando un valore aggiunto di questa annata, con il ritorno al Camp Nou che avrà il suo clou, chiude il quotidiano.

Comments

comments