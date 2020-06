CdS – Manolas potrebbe rientrare già per il match contro la Spal

Kostas Manolas ha recuperato completamente dall’infortunio che ha rimediato a metà maggio, in allenamento individuale, e potrebbe rientrare per la prossima partita.

Dopo la convocazione per il match di Coppa Italia contro la Juventus e la non-convocazione di comune accordo per la partita contro il Verona, Manolas può rientrare contro la Spal. I due giorni in più passati qui a Napoli, infatti, sono serviti al difensore greco per avere una condizione fisica migliore per le prossime partite.

Gattuso sta valutando l’idea di rilanciarlo dal 1′ per dare un po’ di fiato ad uno tra Koulibaly e Maksimovic, entrambi reduci da straordinari. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport.

