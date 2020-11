CdS – Maradona, clamoroso in Argentina: presunto figlio chiede resumazione per test dna

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma su ciò che sta accadendo in Argentina, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Nonostante la scomparsa, infatti, Diego non è ancora lasciato in pace e si continua ad indagare anche sul suo decesso. Il quotidiano riporta delle novità importanti e che riguardano un presunto figlio di Diego.

Il suddetto ragazzo, infatti, avrebbe chiesto la riesumazione del cadavere di Diego per attuare il test del DNA. Quest’ultimo pare che sia nato da una relazione avuta con una modella; non c’è ancora pace per Diego.

Comments

comments