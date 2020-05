Cds, Mertens-Inter: scambio di documenti con l’entourage del giocatore

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Cds (Corriere dello Sport) ci sarebbero stati dei contatti approfonditi tra Mertens e l’Inter.

“Alla luce della situazione, per Marotta e Ausilio è stato inevitabile portarsi avanti. E così la prima mostra è stata dare l’assalto a Mertens, tanto che il belga sembra davvero ad un passo. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti con l’entourage del giocatore. Gli ultimi nodi da sciogliere riguarderebbero il premio alla firma, visto che arriverebbe in scadenza di contratto, e i bonus da aggiungere alla quota fissa dell’ingaggio, vicina ai 5 milioni di euro. Napoli e, soprattutto, Chelsea non sono ancora completamente tagliati fuori, ma quasi…”

