CdS – Mertens si prepara al ritorno e ad agire sulla trequarti

Il Corriere dello Sport si sofferma sul ritorno di Dries Mertens dopo l’intervento alla spalla e la lunga riabilitazione successiva.

Un rientro che è sempre più vicino anche grazie alla sosta delle nazionali; una sosta che è servita al belga per riprendere anche la condizione fisica. Ed ora, con il tour de force, Mertens diventa un jolly che Spalletti può usare. Magari ristabilendo anche la coppia Osimhen-Mertens di cui si parlava l’anno scorso.

Dries può agire sia dietro Victor che al suo fianco, prosegue il quotidiano, e questa può essere una soluzione molto interessante per l’allenatore. Ritrovare il miglior Mertens, tra l’altro, è fondamentale anche per il periodo in cui ci sarà la Coppa d’Africa, dove Osimhen non ci sarà.

Comments

comments