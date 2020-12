Cds, Milik-Napoli: si andrà in tribunale. I dettagli

Cds lo scontro tra Milik e il Napoli finirá in tribunale. A dirlo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tutti i dettagli.

L’attaccante azzurro è stato citato per – unico di tutta la squadra – per danni di immagine dopo l’ammutinamento e per pubblicità non autorizzata al suo ristorante a Katowice.

Dall’altra parte Arek Milik, dopo aver costato di esser stato l’unico dei colleghi ad non aver percepito metà stipendio di ottobre, ha minacciato azioni legali. Bisogna sottolineare che le norme federali permetto ai club di chiudere i pagamenti dell’anno 2020 entro il 16 febbraio 2021, quindi il Napoli è ancora dentro il limiti previsti. Tuttavia il giocatore contesta il trattamento riservatogli dalla società rispetto agli altri tesserati azzurri.

