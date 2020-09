CdS – Milik-Under, la controfferta del Napoli comprende Veretout

Il Corriere dello Sport parla anche dell’altra trattativa che tiene banco in casa Napoli, cioè quella con la Roma ed il possibile scambio Milik-Under.

In particolare, il club azzurro aveva prima chiesto 20 poi 15 milioni come conguaglio per lo scambio. La Roma, invece, vorrebbe inserire Bove, primavera giallorosso del 2002; da Castel Volturno però arrivano voci di una controfferta per il club giallorossa.

Controfferta che vede in primo piano Jordan Veretout; il Napoli lo avrebbe chiesto e avrebbe anche detto che gli extra li avrebbero aggiunti loro. Da Trigoria, però, la risposta è stata molto fredda.

Comments

comments