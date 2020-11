CdS – Napoli, ansia Mertens ma il tampone è negativo

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del caso del portiere Kaminski positivo al Covid in Belgio, dove in ritiro vi è anche Mertens.

La Federazione belga ha sottoposto tutti i giocatori al tampone e per ora il pericolo per “Ciro” è scongiurato: l’esito è negativo. Ma nonostante questo l’ansia ed un pizzico di preoccupazione in casa Napoli rimane.

Per quanto riguarda Ospina, invece, gli esami hanno evidenziato un affaticamento. Questo vuol dire che potrà giocare regolarmente con la Colombia, dopo le preoccupazioni dell’altro giorno.

