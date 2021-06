CdS – Napoli, c’è l’idea che porta a Sirigu per sostituire Ospina

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle idee del Napoli per sostituire Ospina, con Sirigu che è una delle possibilità.

Tra l’altro il portiere granata è in uscita dal club in cui ha giocato fino ad ora. Ospina potrebbe partire perché Alex Meret è considerato titolarissimo da Spalletti e per questo il portiere colombiano potrebbe salutare con un anno di anticipo; il Napoli aveva pensato anche ad uno scambio con Consigli del Sassuolo.

Comunque, una cosa è sicura: Meret sarà il titolare, c’è massima fiducia per il portiere friuliano.

