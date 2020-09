CdS – Napoli e Inter continueranno a parlare di Vecino

Il Corriere dello Sport riferisce le ultime sulla situazione legata a Matias Vecino, con Napoli e Inter che ne discuteranno la prossima settimana.

Vecino individuato come possibile rinforzo per il centrocampo azzurro. La prossima settimana, infatti, i due club continueranno a parlarne e discuterne per capire se si potrà trovare un accordo sul trasferimento.

Il Napoli, nelle persone di De Laurentiis e Giuntoli, continua a chiedere il prestito con diritto di riscatto. L’Inter, invece, chiede che sia inserito almeno un obbligo di riscatto che scatterà una volta raggiunto un determinato numero di presenze in azzurro.

